Pontinvrea: nella frazione di Giovo Ligure un piacevole periodo di eventi e attività a tema natalizio

È in corso a Giovo Ligure, frazione di Pontinvrea, un piacevole periodo di eventi e attività a tema natalizio, presso la zona delle Casermette, area appena ristrutturata dove spazi all’aperto e strutture coperte e riscaldate garantiscono giornate di svago per grandi e piccini fino all’Epifania.

Dopo il successo dello scorso fine settimana, tornano nei prossimi due weekend i mercatini di Natale (i sabati dalle ore 15:00, le domeniche anche al mattino dalle ore 10:00), ricchi di prodotti artigianali e gastronomici. Sarà inoltre possibile far partecipare i bambini a laboratori di ceramica, pittura, e alla realizzazione di gustosi biscotti, e visitare la mostra “Luci di Natale”, a cura del noto ceramista Guido Garbarino.

Nell’area ristoro saranno disponibili cioccolata calda, vin brulé e gustose merende, per arrivare a concludere la giornata dei sabato sera con una speciale cena a tema (questo sabato 14, il bollito). Inoltre la casa di Babbo Natale, la visita alle stalle dei cavalli, giri in carrozza e nei sentieri limitrofi. Dal 20 dicembre in arrivo la pista di pattinaggio.