Domenica 15 e lunedì 16 dicembre a Pietra Ligure "Missione spiagge pulite"

Domenica 15 e lunedì 16 dicembre p.v., avrà luogo “ Missione Spiagge Pulite”, una grande e importante iniziativa dedicata alla raccolta della plastica sul litorale pietrese e, più in generale, alla sensibilizzazione in merito alla raccolta differenziata, ai temi della salvaguardia dell’ambiente e del mare voluta, organizzata dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con l’Associazione M.A.S.C.I., l’Istituto scolastico comprensivo di Pietra Ligure, Slow Food, il Gruppo Scout Agesci Valmaremola 2, il “Forum Beni comuni, Legalità e Diritti”, ATA Spa e il coinvolgimento delle associazioni locali.

La manifestazione, meglio dettagliata nel programma allegato, sarà modulata su due mattinate, una aperta alla cittadinanza e alle associazioni, che si svolgerà domenica 15 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, sulla spiaggia di “Levante”, e una interamente dedicata agli alunni delle scuole pietresi che vedrà, oltre alla raccolta della plastica sulla spiaggia del “Centro” prevista lunedì 16 dicembre sempre dalle ore 10.00 alle ore 12.00, la consegna, presso le scuole dalle ore 8.30 alle ore 9.30, a tutti gli studenti delle borracce gentilmente offerte dall’Associazione MASCI di Pietra Ligure. Un piccolo momento conviviale concluderà entrambe le mattinate.

“Missione spiagge pulite”, progetto squisitamente “corale” e portato avanti di concerto dall’Assessore all’ambiente Maria Vaianella, l’Assessore alle politiche sociali e condizione giovanile Marisa Pastorino, il Consigliere delegato alla pubblica istruzione Paola Carrara e l’Assessore al demanio e spiagge Francesco Amandola, si inserisce in una più ampia campagna rivolta alla salvaguardia dell’ambiente, alla tutela del territorio e alla sensibilizzazione nei confronti di un approccio responsabile per ciò che concerne lo smaltimento delle plastiche e dei rifiuti e verso uno sviluppo sostenibile che il Comune di Pietra Ligure intende sviluppare nei mesi futuri attraverso eventi e iniziative di vario genere.

“Siamo contenti e anche un po’ orgogliosi di aver proposto, come Amministrazione, questa iniziativa alla cittadinanza e alle scuole. Siamo partiti dall’idea di dare un segnale chiaro e preciso su cui aggregare e coinvolgere tutti, i cittadini, le associazioni locali, le scuole, le realtà produttive e di volontariato e siamo giunti ad un progetto più ampio, ancora in divenire, che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi per portare avanti una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei temi della salvaguardia dell’ambiente – commentano gli assessori coinvolti – L’obiettivo non è solo di liberare le nostre spiagge dalla plastica ma anche quello di costruire relazioni di comunità attorno a buone pratiche, che possano servire da stimolo per una educazione ambientale e uno sviluppo sostenibile – continuano - Da subito vogliamo ringraziare l’Associazione M.A.S.C.I., che offrirà gratuitamente le borracce a tutti gli alunni delle elementari e medie pietresi, l’Istituto scolastico comprensivo di Pietra Ligure, ATA Spa, Slow Food, il Gruppo Scout Agesci Valmaremola 2, il “Forum Beni comuni, Legalità e Diritti”, e tutte le associazioni locali per il loro aiuto e per la loro grande e immediata collaborazione e tutti quelli che, speriamo numerosi, si coinvolgeranno in questa iniziativa e verranno domenica mattina a pulire il nostro litorale" concludono.