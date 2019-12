Albenga, Roberto Tomatis: "Ampliare gli orari di apertura dei negozi? Una follia"

«Ampliare gli orari di apertura dei negozi? I commercianti hanno già fatto la loro parte lottando tra tasse, burocrazia sempre più complessa e balzelli vari per resistere alla crisi economica dilagante. Adesso tocca a chi governa Albenga cominciare a lavorare seriamente per risolvere i problemi economici della nostra città». Il consigliere Roberto Tomatis attacca il Sindaco Tomatis e l’assessore Mauro Vannucci che avevano sollecitato maggiori sforzi da parte dei commerciati: «Sindaco e Assessore dedichino più tempo ai problemi reali della gente. Siano loro a dilatare gli orari di lavoro per la città di Albenga, dopo aver investito diverse decine di migliaia di euro per le luminarie natalizie nel centro storico, dimenticando peraltro le frazioni e accollando ai balneari nuove spese per lo smaltimento del legname accumulato sulle spiagge durante l’ultima mareggiata.