"Suoni di Natale": stasera a Savona il secondo appuntamento con la rassegna musicale

Secondo appuntamento della rassegna “Suoni di Natale” questo pomeriggio alle 18 presso il complesso monumentale della Cattedrale nella sala multimediale della biglietteria a Savona, proposto dall’Associazione “Corelli”. E' quello che prevede la performance del piper savonese Fabio Rinaudo, all’interno della sala multimediale, recentemente inaugurata, nel principale luogo di culto della “città dei papi”: il complesso monumentale della Cattedrale dell’Assunta.

Il Natale e la cornamusa, un legame da secoli ormai inscindibile e parte della tradizione religiosa di tutti i paesi dell’Europa cristiana. Ma forse non tutti sanno come mai questo strumento sia diventato uno degli elementi fondamentali nell’iconografia dell’arte sacra dedicata al Natale.

Affreschi, dipinti, miniature, incisioni, sculture: le opere raccontano e descrivono questo momento senza mai dimenticare il semplice pastore con la sua cornamusa o la sua zampogna . E la celebrità per questi antichi strumenti arriverà con il Presepe ,meravigliosa forma d’arte che a partire dal XVI secolo portò il momento del mistero e della devozione nella case di tutti i fedeli.

Da circa duemila anni la cornamusa è presente nel panorama degli strumenti musicali e ha sempre esercitato un grande fascino sugli ascoltatori.

Lo spettacolo porterà all’attenzione del pubblico,attraverso il racconto e la musica, la narrazione del percorso fatto in questi secoli, un cammino che l’ha vista partecipe di tante e diverse emozioni dell’uomo ma dove mai è stato dimenticato il fatto di essere stata “di fronte al Bambino Gesù”.

Fabio Rinaudo da circa trenta anni è attento studioso ed interprete della cornamusa, in particolare della Uilleann Pipes, la cornamusa irlandese, e della cornamusa del centro Francia: la Musette bourbonnaise. La sua attenzione si rivolge allo studio della musica tradizionale irlandese, della musica tradizionale nord italiana e del centro Francia ed alla musica antica. Nella sua carriera ha all’attivo oltre2750 concerti in Italia ed in Europa. Inoltre ha inciso per prestigiose radio nazionali e partecipato a più di 90 incisioni discografiche. È il fondatore del gruppo di musica irlandese Birkin Tree, la band italiana di musica irlandese più famosa in Europa, e dei Liguriani, ensemble di musica tradizionale ligure e piemontese.

Da anni presenta diverse conferenze dedicate alla storia della cornamusa in conservatori e musei.