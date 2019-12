Albenga, domani i City Angels si occuperanno della distribuzione del materiale raccolto durante la settimana di San Martino

Nell’ambito delle iniziative organizzate per la settimana di San Martino, i City Angels, hanno raccolto vestiario, coperte e giocattoli per i bambini che verranno distribuiti nella giornata di domani presso la Casetta di Babbo Natale in Piazza IV Novembre.

Afferma Mina Ronco dei City Angels: “Durante la settimana di San Martino Albenga ha dimostrato ancora una volta la sua grande generosità. In tanti hanno portato qualcosa e siamo riusciti a raccogliere tanti vestiti, coperte e soprattutto giocattoli che distribuiremo ai bambini durante la Notte degli Angeli. Il nostro intento è quello di fare un piccolo regalo a chi si rivolgerà noi in vista del Natale”.

Conclude Mina a nome dei City Angels: “Venite a trovarci in tanti!!!Sarà anche l’occasione per conoscere le nostre attività”.

Ricordiamo che chiunque volesse aiutare i City Angels attraverso la donazione di coperte o altri generi di prima necessità o chi volesse effettuare segnalazioni può farlo ai seguenti recapiti:

Mina- Aikido: 348 7473182

Mail: albenga@cityangels.it

Si informa, inoltre, che i City Angels cercano volontari. Per le adesioni fare riferimento ai recapiti sopra esplicitati.