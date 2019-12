La Croce Bianca Andora raccoglie giocattoli per il San Paolo di Savona

La Croce Bianca di Andora, in collaborazione con il Comune di Andora e l’Istituto Comprensivo di Andora, indice una raccolta di giocattoli da consegnare ai bambini dei reparti pediatrici dell’Ospedale di San Paolo di Savona.

Queste le modalità di consegna dei giocattoli:

- i giocattoli regalati dovranno essere nuovi, inscatolati e idonei per fascia di età tra 3 e 13 anni;

- i giocattoli saranno raccolti nelle ceste posizionate nell’atrio dei pressi scolastici di Andora, Molino Nuovo e Stellanello.

Altro punto di raccolta presso la sede della Croce Bianca.



Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la Sede della Croce Bianca sita in via Dante 8, Andora oppure telefonare al numero 0182 85345.