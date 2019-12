Un altro grande successo per "Ahm...Abili Cuochi" al "Migliorini" di Finale: ecco i risultati della gara di cucina

Si è conclusa con un grande successo anche questa edizione di "Ahm... Abili cuochi", due giornate – a cura dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Finale Ligure “Migliorini” – ramo alberghiero – di Finale Ligure e dell’INAIL di Savona – che hanno saputo rendere protagonisti il mondo del “food” e quello della “safety” con l’obiettivo di approfondire la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare attenzione al settore della ristorazione.

Ieri, giovedì 12 dicembre, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, gli alunni delle classi quarte dell’I.I.S. – ramo alberghiero – di Finale Ligure hanno assistito ad una giornata formativa tenuta da personale dell’INAIL e da 2 alunni delle classi quarte, già formati in precedenza dal processo prevenzione INAIL e da 2 studenti dell’ITIS di Savona.

Invece oggi, venerdì 13 dicembre, presso i locali della scuola, è stata la volta della gara culinaria con "in campo" (cioè ai fornelli) quattro squadre ciascuna delle quali composta da uno studente e da un “grande” invalido INAIL, nella realizzazione di un piatto in grado di comprendere nella ricetta le olive e l’olio extravergine d’oliva, in collaborazione con l’antico Frantoio Tavian di Segno.

Ecco i risultati:

Pietro Massa, affiancato dalla studentessa Roberta Cappa della classe 4D Pasticceria, 1° classificato con un goloso e originale tiramisù alle olive;

Dalla sperimentazione alla tradizione più classica e nobile: Antonio Agostino, in team con l'allievo Laerte Grosso della 4B, si piazza 2° con il coniglio alla ligure;

terzi classificati a parimerito:

Il team Gianluca Bonetto e Gabriele Bazzano della classe 4B con la tartare di tonno;

Bruna Cervar, affiancata da Silvana Cili della classe 4C con gli gnocchi di patate viola alla cenere.