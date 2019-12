I giovani talenti della lirica in gara ad Andora al Concorso Internazionale TOSCA

Al via oggi la VI edizione del Concorso lirico Internazionale T.O.S.C.A. The Opera Students Contest Award. Una non stop, previa eliminatorie online, a Palazzo Tagliaferro.

A giudicare i giovani talenti della lirica provenienti da conservatori italiani, una Giuria molto al femminile formata dal soprano Francesca Pedaci, il soprano e agente teatrale Fabiola Trivella di Studio Donneinmusica e il baritono, nonché direttore artistico della associazione Amusando , il M° Massimiliano Viapiano. Pianista accompagnatore: M° Leonardo Ferretti. di Finale