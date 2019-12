Cinquant'anni al servizio della Croce Verde: l'amministrazione di Albisola Superiore celebra Vilderio Vanz

Presso il comune di Albisola Superiore nella mattinata di ieri si è tenuto un encomio al presidente Vilderio Vanz per i suoi 50° di attività prestata presso la P.A. Croce Verde.

"Durante questi anni - ha dichiarato il sindaco Maurizio Garbarini - la sua dedizione e il suo impegno hanno fatto sì che la Croce Verde crescesse sul piano sociale ed educativo come punto di riferimento per tutti i cittadini albisolesi".

Prosegue l'amministrazione: "Attualmente in carica da Giugno 2010 come presidente, Vanz ha saputo accogliere e trasformare in azioni concrete le diverse e complesse esigenze legate alla gestione di una Pubblica Associazione sempre mantenendo una minuziosa attenzione alla cittadinanza e ai tanti volontari che giornalmente dedicano il loro tempo libero al servizio degli altri".

Questi 50 anni sono un traguardo che Vanz va ad aggiungere ai tanti collezionati nella sua carriera del volontariato e spera presto di poter aggiungere anche il completamento della nuova sede della Croce Verde, progetto che sta seguendo con particolare devozione insieme ad altri consiglieri e volontari.

"Da parte dei Volontari vanno i più sentiti ringraziamenti al nostro presidente con stima ed ammirazione per il lavoro svolto" è il coro unanime che si alza da chi opera nell'ambiente della Croce Verde.