Il periodo natalizio entra nel vivo: ecco tutti gli appuntamenti per questo sabato 14 dicembre nella provincia di Savona

Sta per entrare nel vivo il periodo natalizio, e tanti sono gli eventi ispirati a questa festività nel secondo weekend interamente dicembrino.

Un sabato veramente ricco animerà Albenga. Al mattino appuntamento con “Puliamo il mondo”, l'iniziativa promossa da Legambiente per pulire e riscoprire, dalle 9, alle 12, il Chiostro di San Bernardino.

Nel pomeriggio scelte culturali e non solo. Alle 16.30 nella Sala del Camino di Palazzo Peloso Cepolla, si terrà il Concerto del Maestro Christopher Stembridge su strumenti antichi della sua collezione a cura dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, mentre alle 17 prosegue la rassegna “Albenga in libri” con la presentazione del libro di Diego Marino “L'abbazia di San Pietro” presso la Sala delle Conferenze al Terzo Piano di Palazzo Oddo. Alle ore 16.45, l'associazione Ammi, sezione ingauna-finalese, darà vita ad un concerto di musica classica, tenuto dal maestro e compositore savonese Francesco Vichi. Per i più piccoli dalle15.30 alle 19 animazione, trucca bimbi e baby dance con gli Elfi.

Serata teatrale dalle ore 21 con Spazio Bruno “Da parte loro nessuna domanda” – focus Chiara Lagani - Fanny e Alexander – Kronostagione. Spazio anche alla “notte degli Angeli” con gli Auguri dei City Angels e Gruppo Alpini di Albenga.

Oggi e domani il natale nelle Albisole è pronto a portarci indietro nel tempo. Dalle 18 di sabato e per tutta la domenica Albissola Marina diventerà infatti "Albissola Medievale" con banchetti, danze, spettacoli ed esibizioni.

Ad Albisola Superiore verrà presentato, questa mattina alle 10.30 presso il Cinema Teatro don Natale Leone, il “Presepe degli abissi”, posizionato sul fondale marino davanti alle Albisole. Nel pomeriggio Babbo Natale ed i suoi elfi distribuiranno dolcetti per le vie del paese (a cura di Club Albisola).

La storia del territorio andrà in scena a Cairo Montenotte grazie alla Fondazione Accademia Bormioli che alle 17.30 nelle Salette Arte & Cultura di Via Buffa proporrà le “Immagini di vecchia Savona” di Bruno Chionetti.

A Finale Ligure altro fine settimana alla scoperta della magia del Natale nel Villaggio di GiuEle con atmosfere incantate e nuove esperienze per tutta la famiglia. Tante attrazioni nel Magic Land e nel Mondo di Babbo Natale; i tradizionali Mercatini di Natale negli chalet in legno; gli Spettacoli a tema; le opportunità esclusive con il GiuEle Fidelity Pass e le idee regalo con le Christmas Gift.

Pomeriggio in musica a Laigueglia con l'esibizione dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di San Matteo

Un programma simpatico e divertente aspetta il pubblico per il fine settimana a Loano. Oltre ai tradizionali mercatini, dalle 15 alle 19 gli Amici dell’associazione “Vecchia Loano” animeranno la giornata con una simpatica pentolaccia, una delle tradizioni più amate, ulteriormente rallegrata dalla presenza delle Maschere tradizionali loanesi. In omaggio simpatiche sorprese per i primi 100 bambini presenti.

Penultimo appuntamento con gli incontri dell'Associazione Culturale Teatro Cantiere a Piana Crixia dalle 11 del mattino fino alle 18 del pomeriggio, dove verrà affrontato il tema della “presenza scenica, la voce, il corpo”.

Occasioni di intrattenimento specialmente culturali a Savona. Alla libreria Ubik alle 16 arriva Santa Claus, un appuntamento a cura degli attori del gruppo teatrale Timoteo Teatro Studiosi con il vero Babbo Natale che regalerà aneddoti, abbracci, caramelle e messaggi di pace a tutti i bambini.

Ritrovo con l'Associazione “A Campanassa” per l’ultimo degli appuntamenti dell’anno che conclude il ciclo delle celebrazioni del 95° anniversario di fondazione alle 18.30 presso la Torre del Brandale per parlare del terremoto del 23 Febbraio 1887 a Savona con il professor Graziano Ferrari, docente associato di Ricerca presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Bologna.

“Esercizi di stile” di Raimond Queneau è invece il titolo dello spettacolo teatrale in scena alle 21 al teatro Sacco con la libera compagnia Teatro Sacco di Savona per la regia di Antonio Carlucci.

Libri per tutte le età a Varazze, sempre dalle 15 del pomeriggio. Per i più grandi un'esperienza unica presso l’Isforcoop di via Bonfante, dove Giorgia Würth presenta il suo ultimo romanzo "IO, LUI e altri effetti collaterali", con contemporanea degustazione del vino abbinato al libro a cura dei sommelier professionisti FISAR. Per i più piccoli invece incontro alla libreria Start con il noto scrittore di libri per ragazzi, fumettista ed illustratore Davide Calì.