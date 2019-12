Il premio "Chiavi di Andora" al geometra Mario Vassallo

Il sindaco di Andora, Mauro Demichelis, ha consegnato ieri sera a Palazzo Tagliaferro, nel corso della rassegna "Storie Andoresi", il premio "Chiavi di Andora" al concittadino Mario Vassallo.

Il riconoscimento, il più importante attribuito dal Comune, è stato assegnato per l'alto valore della ricerca sulla storica e sulla evoluzione urbanistica di Andora, frutto di anni di lavoro e raccolto nel sito web andoraneltempo.it, perché fosse alla libera consultazione di tutti. Un'opera di alto valore tecnico e culturale che il Comune ha agevolato aprendo i suoi archivi storici e concedendo il patrocinio.

"Il sito web 'Andora nel Tempo' è un dono unico e prezioso alla comunità di Andora- ha dichiarato il sindaco di Andora, Mauro Demichelis - È frutto di due caratteristiche fondamentali di Mario Vassallo: la competenza e il grande amore per il suo paese" ha dichiarato il Sindaco Mauro Demichelis che ha consegnato il riconoscimento insieme al Vice sindaco Patrizia Lanfredi e all'Assessore alla Cultura, Maria Teresa Nasi.

"Il lavoro fatto dal geometra Vassallo è unico, utile e prezioso per promuovere la conoscenza del comune di Andora a livello locale, nazionale e internazionale - ha aggiunto Demichelis - un'opera di ricerca accurata, precisa, sostanziata di atti pubblici e dalla raccolta di un repertorio di documenti, di testimonianze, di fotografie e di disegni unico, oggi facilmente consultabile da tutti".

Il sito "Andora nel tempo", realizzato dal geometra Mario Vassallo, con l'aiuto dalla moglie Ovidia Siccardi e dei figli, in particolare di Leonel, e' un archivio web ben organizzato per temi, facilmente consultabile e di notevole valore: più di 8mila foto, decine di video, cartografie ufficiali, disegni, ricostruzioni grafiche che illustrano visivamente e nel dettaglio con testi precisi e video l’evoluzione urbanistica e storica di Andora. Suddiviso in aree tematiche, raccoglie informazioni su Andora verificate scientificamente, offre l'evoluzione toponomastica e urbana del comune dagli anni 50 ad oggi. Il sito ha anche una sezione con i disegni su Andora di Adriano Lunghi e ha raccolto le immagini del grande archivio fotografico di Marino Vezzaro che ha immortalato 40 anni e più di vita andorese. Per ogni decennio, ci sono anche le immagini e le cartoline che molti andoresi hanno messo a disposizione insieme a fotografie d'epoca che hanno permesso a Vassallo di realizzare anche un video fra l'Andora di ieri e di oggi fra i piu' suggestivi fra le decine che si possono consultate nel sito.

Il progetto è stato realizzato con il patrocinio del Comune e la collaborazione degli uffici comunali. Per gli aggiornamenti dei contenuti hanno collaborato il dottor Carlo Volpara, Maurizio Cordone, Sandro Garassino, Tamara Grossi, Daniela Gambella, Sabrina Lunghi, Ovidia Siccardi, Marco Vignola. L’assessore alla Cultura Maria Teresa Nasi ha contribuito fattivamente al progetto trascrivendo vari testi antichi dedicati ad Andora e le testimonianza su sentieri, scuole, leggende, cappelle e oratori