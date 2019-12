Al via domani le iniziative del Natale con la Pro Loco di Gorra e Olle

Prenderanno il via domani le manifestazioni indette dalla Pro Loco di Gorra e Olle in occasione delle festività natalizie, con un programma nutrito e per tutte le età.

Si comincia quindi domenica 15 con la "Festa degli anziani", a partire dalle 15 nel salone delle feste a pian terreno della sede sociale. Vari eventi e divertimenti vari a sorpresa allieteranno il pomeriggio. Durante la manifestazione la Pro Loco distribuirà pacchi dono a tutti gli over 75 residenti a Gorra e Olle. Alla presenza degli esponenti del consiglio comunale di Finale Ligure, la manifestazione si concluderà con gli auguri di liete feste accompagnati da brindisi e panettoni.

Il 22 dicembre invece, stessa ora e stesso luogo, sarà festa per i bambini, con l'arrivo di Babbo Natale e della Befana A tutti i bimbi residenti a Gorra e Olle in età compresa tra i 3 ed i 7 anni verranno distribuiti i doni della Pro Loco. Possono partecipare anche i genitori con bimbi di altre frazioni del finalese, che potranno consegnare il loro pacco dono a Babbo Natale, per far partecipare i loro piccini alla simpatica manifestazione.

La manifestazione sarà allietata dalle animatrici Elena e Sonia e si concluderà col tradizionale scambio di gli auguri con brindisi e panettoni.