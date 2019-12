Albenga, arriva la replica della giunta Tomatis agli attacchi della minoranza

Sono arrivate nel tardo pomeriggio di oggi le repliche della giunta ingauna guidata dal sindaco Riccardo Tomatis le repliche agli attacchi portati nella mattinata da Roberto Tomatis, esponente leghista della minoranza.

Il sindaco Tomatis interviene sulle polemiche relative alla Fondazione Oddi ed afferma: “Il fatto che il consigliere di minoranza Tomatis si interessi di cultura fa già ridere così, ma mi chiedo con quale coraggio parla della Fondazione Oddi dato che durante la sua Amministrazione la gestione della stessa era disastrosa ed imbarazzante. La Fondazione aveva ogni anno una perdita di circa 120 mila euro e debiti nei confronti di creditori superiori a 100 mila euro, insomma, era vicina a dover chiudere i portoni e consegnare le chiavi.

Racconta i passi che hanno portato alla situazione attuale il primo cittadino: "Durante l’Amministrazione Cangiano è stato nominato Presidente Carlo Basso e, grazie a lui e al CdA (di cui faceva già parte anche il dottor Pirino), dal 2014 al 2017 non solo si sono risanati i debiti, ma si è riusciti ad avere anche un piccolo utile.

In seguito abbiamo dato la possibilità alla Fondazione di ottenere personalità giuridica dotandola del fondo di dotazione, indispensabile per questo passaggio.

Nel corso degli anni, attraverso una serie di scelte che abbiamo portato avanti, Palazzo Oddo è diventato il Palazzo delle Associazioni Culturali che ne fanno un vero e proprio punto di riferimento".

Prosegue poi il sindaco con i progetti futuri: "Diversi gli interventi che abbiamo portato avanti su di questo, tra questi cito il lavoro sul tetto che è stato assegnato alla ditta Formento e nei primi giorni della prossima settimana verranno consegnati i lavori del valore di 55 mila euro.

Non capiamo poi in che senso l’Amministrazione avrebbe fatto perdere 4 mesi per l’assegnazione bed & breakfast.

Invece, chi fa considerazioni e valutazioni personali sul valore del nuovo Presidente, il dottor Roberto Pirino, non merita neanche risposta e si commenta da solo".

"Detto ciò, dopo questi attacchi strumentali, sarei curioso di sapere qual è il famoso nome depositato dal notaio” conclude Tomatis.

Anche l’assessore Mauro Vannucci replica al consigliere di minoranza Roberto Tomatis: “Mi pare che quanto asserito dal consigliere di minoranza Roberto Tomatis circa i rapporti tra la nostra Amministrazione e i commercianti possa essere considerato come autentica: “aria fritta”.

Non sono arbitro dei consiglieri di minoranza e non posso dare consigli, ma prendo atto del fatto che questa opposizione priva di sostanza tenta attacchi basandosi su invenzioni e falsità. Il consigliere Tomatis sa bene che quest’ Amministrazione sta instaurando un ottimo rapporto con tutto il tessuto commerciale basato innanzitutto su collaborazione, dialogo e condivisione di idee e proposte".

Conclude con una provocazione verso l'avversario politico poi l'assessore: "Capisco che, dopo la recente sconfitta elettorale Roberto Tomatis ha preso coscienza del fatto che la Lega ingauna è priva di una leadership e forse lo stesso si autostima al punto di ritenersi punto di riferimento del partito per una candidatura alle prossime Elezioni Regionali, ma ritengo che il voler apparire a tutti i costi e in questo modo non sia una scelta che lo possa premiare”.