Albenga, Roberto Tomatis punta ancora il dito contro l'amministrazione: "Ci risiamo il Sindaco Riccardo Tomatis cambia per non cambiare"

«Auguro al nuovo CdA della Fondazione Oddi, appena insediato un buon lavoro, nella speranza che l’amministrazione comunale, finalmente, affronti e risolva le molteplici problematiche che, ormai da tempo, affliggono uno dei beni architettonici più importanti della nostra città. Non ultima quella delle temperature da frigo che si sono registrate nei giorni scorsi a Palazzo Oddo che, da tempio della cultura, se la maggioranza non investirà risorse economiche per effettuare gli interventi di manutenzione e valorizzazione necessari, rischia di trasformarsi in una cattedrale nel deserto».

Il consigliere di minoranza Roberto Tomatis, in occasione della nomina del nuovo consiglio d’amministrazione della Fondazione Oddi, guidata dal dottor Roberto Pirino, affiancato dai consiglieri Alessandro Colonna, Amelia Tissoni, Riccardo Badino e Carlo Basso, figure di spicco in città e stimati professionisti, punta il dito contro l’amministrazione comunale targata Riccardo Tomatis che ha lasciato che l’incuria e la trascuratezza la facessero da padrone a Palazzo Oddo.

«Uno dei palazzi storici più belli e più amati della nostra città - dichiara il consigliere Tomatis - è ormai a pezzi con persiane pericolanti e legate per evitare il rischio di caduta, gravi infiltrazioni d’acqua dal tetto e conseguente umidità all’interno delle splendide stanze dell’edificio. La Fondazione Oddi che gestisce gli eventi culturali, in società e partecipazione comunale, negli ultimi anni, è diventato il simbolo delle iniziative culturali cittadine, grazie alla biblioteca ed alle sale che ospitano “Magiche Trasparenze”, esposizioni, conferenze, concerti ma anche le tante associazioni che operano e contribuiscono a offrire un programma di eventi e di iniziative di grande interesse che impreziosiscono l’offerta turistico- culturale della nostra città».

Il consigliere Tomatis attacca la maggioranza che è riuscita anche far slittare di quattro mesi l’apertura delle buste del bando di gara per aggiudicazione del quarto piano di Palazzo Oddo, adibito a B&B, con conseguenti ed ingenti perdite economiche per le casse comunali.

«Caro Sindaco Riccardo Tomatis sta emergendo il tuo disegno politico sul futuro della Oddi - conclude il consigliere Tomatis - farla implodere per poi cambiarle vestito e darla in pasto a qualche “compagno” di viaggio».