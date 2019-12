Con Alassio Christmas Town torna lo yoga di "Regaliamo Benessere"

“Regaliamo Benessere” è l’iniziativa del centro Essere Yoga e Benessere di Alassio, primo centro a livello nazionale e internazionale di Free Yoga.

E praticare yoga, con istruttori specializzati, infatti, non è mai stato così facile, così coinvolgente e così free. A centinaia durante l’estate l’hanno potuto testare, complice la bella stagione, sul Pontile Bestoso ogni mattina, nell'ambito del programma di Alassio Summer Town. Hanno iniziato la giornata con il saluto al sole proprio mentre il sole faceva capolino dall'orizzonte, sul mare.

Ma Free Yoga esiste tutto l’anno, tutti i giorni, gratuito e aperto a tutti, presso il centro Essere Yoga e Benessere con vari orari e livelli per adulti, donne, donne in gravidanza, uomini, terza età, bambini e sportivi. E per Alassio Christmas Town ha coordinato ulteriori appuntamenti per coinvolgere la cittadinanza.

Venerdì 20 dicembre dalle 20,30 alle 22,30, sempre presso il Centro Essere Yoga e Benessere si terrà la speciale serata “Yoga candle light con Free Yoga” lezione yoga a lume di candela con yoga, meditazione, letture, canti, musica, mantra e cibo vegan.

“Saluti al sole e al nuovo anno” è invece la speciale lezione di yoga che si terrà il 5 gennaio dalle ore 11 alle ore 12 presso il Pontile Bestoso, aperto a tutti.

"Quest'estate l'evento ha riscosso consensi significativi: in tre mesi, con 30 persone di staff che si sono alternati, sono state impartire trecento lezioni a oltre diecimila partecipanti - spiegano dal primo centro di Free Yoga alassino - un'iniziativa unica sul territorio nazionale. Stiamo già lavorando per migliorare l'offerta per la prossima stagione ma abbiamo voluto provare a bissarla, anche se solo per una giornata anche nel nuovo anno. Confidiamo su condizioni meteo favorevoli per poter scattare una splendida cartolina di una città dove è estate tutto l'anno e dove... regaliamo benessere".​