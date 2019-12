Nonni e nipoti insieme a Villanova d'Albenga per realizzare insieme il presepe più bello

Nonni e nipoti insieme al lavoro per realizzare un presepe tradizionale. E’ il senso del Concorso “Presepiando” indetto dal Comune di Villanova d’Albenga con il Sistema Bibliotecario Intercomunale delle Valli Ingaune e in collaborazione con la Parrocchia di Santo Stefano in Villanova d’Albenga, allo scopo di rimettere al centro i valori della tradizione attraverso il rapporto diretto fra generazioni diverse.

"L'obiettivo è valorizzare il Presepe e fare in modo che i giovani possano imparare direttamente dai loro nonni o dagli anziani del paese questa tradizione antica" spiega il Sindaco Pietro Balestra.