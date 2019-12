Finale: da ieri è tornata la luce nella galleria della Caprazoppa

Si sono accese ieri sera le prime luci della nuova illuminazione all'interno della galleria di capo Caprazoppa a Finale Ligure.

Lavori attesi da tempo, oltre un anno, ossia da quando gli eventi meteorologici dell'ottobre 2018 avevano portato al collasso del precedente impianto.

Anas aveva dato il via all'opera lo scorso 25 novembre, in una concomitanza tutt'altro che studiata con gli eventi franosi che hanno interessato il versante all'ingresso del tunnel, dal lato Finale.

I lavori saranno ultimati entro venerdì 20, come da cronoprogramma previsto dall'ente di gestione della statale, ma quello di ieri è sicuramente un primo passo in avanti verso quello che tanti finalesi, e non solo, chiedevano da tempo: una galleria illuminata e dunque meno pericolosa.