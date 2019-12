Villanova d'Albenga, telecamere mobili e video trappole per colpire chi abbandona rifiuti

Gli apparecchi, collocati di volta in volta in punti critici del territorio dove abitualmente avvengono gli abbandoni, permettono di identificare coloro che hanno la cattiva abitudine di conferire in maniera impropria i propri rifiuti domestici lasciandoli nei cestini dei rifiuti o di gettare l'immondizia e oggetti ingombranti,nelle fasce lungo le strade dell’entroterra.

“In meno di un mese sono stati già identificate e sanzionate ben 28 persone di cui solo una piccola minoranza di Villanova d’Albenga – spiega il Sindaco Pietro Balestra – Si tratta di strumentazioni che si stanno rivelando preziose nel registrare e punire questi fenomeni, ma ci auguriamo che in futuro siano soprattutto un deterrente. Essendo apparecchi mobili, possono essere installati di volta in volta in zone diverse, là dove i cittadini ci segnalano questi sgradevoli fenomeni. La fototrappola, ci permette di monitorare anche le zone di campagna: si mimetizza bene, si attiva con il movimento e non ha la necessità di essere collegata alla corrente elettrica”.