A fuoco il garage di un'abitazione a Villanova d'Albenga, sul posto i vigili del fuoco

Si sono sviluppate intorno alla mezzanotte, a quanto pare a partire dal garage, le fiamme che hanno minacciato un'abitazione a Villanova d'Albenga, in via Paganini.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sezione ingauna che hanno provveduto a domare l'incendio, i carabinieri e gli uomini della Croce Bianca di Albenga. Ancora da accertare l'origine e le cause dell'incendio.

Nessuna vittima fortunatamente, solo il proprietario della casa è stato trasportato per una lieve intossicazione da fumi presso l'ospedale di Albenga, mentre non c'è stato alcun problema per gli animali domestici, un cane e due gatti, che vivevano nell'abitazione insieme all'uomo.