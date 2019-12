Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi a Dego, dove un cane è stato tratto in salvo dal fiume Bormida.

La bestiola si era introdotta nel corso d'acqua ma, una volta raggiunto uno scoglio nel bel mezzo del greto, non riusciva più a trovare una via per tornare a riva.

Arrivati sul posto gli uomini del comando di Cairo Montenotte si sono immersi in acqua e hanno riportato sulla terraferma il cane.