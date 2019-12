E' stato trasportato in codice giallo a causa di un trauma cranico al San Martino di Genova l'uomo soccorso questa mattina, intorno tra le 9.30 e le 10 nei boschi di Varazze, per la precisione in zona Madonna della Guardia.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i vigili del fuoco ed i volontari della Croce Rossa di Stella e di Varazze.

Per recuperare il ferito però è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Drago, col quale l'uomo è stato trasferito presso il nosocomio genovese.