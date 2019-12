Per le prossime vacanze se vuoi evitare spiagge affollate e traffico caotico, noleggia una barca e vai alle isole Kornati in Croazia

Per le prossime vacanze se hai solo due settimane di ferie, non stare a spendere una fortuna in viaggi oltreoceano, magari, con voli di dodici ore per raggiungere la meta, ma prenota anche solo una settimana il noleggio di una barca sia a vela che a motore, per andare a visitare le isole Kornati in Croazia, l'arcipelago dai paesaggi lunari! Queste isole sono famose per i fondali marini incontaminati, la natura selvaggia del territorio, i panorami mozzafiato, le coste frastagliate, le falesie a picco sul mare, le grotte sottomarine e doline carsiche che accolgono il viaggiatore in cerca di luoghi incontaminati e di quiete.

Per affrontare il mare non serve avere la patente nautica o essere degli esperti marinai, basta noleggiare un'imbarcazione a vela o a motore. Se desideri regalarti un'esperienza di viaggio unica, non ti affidare al primo noleggiatore di imbarcazioni che troverai in rete, ma visita zizoo.com/it/ e sarai sicuro di trascorrere delle vacanze in assoluta tranquillità e soprattutto senza problemi. Le isole Kornati ti stupiranno non solo per la loro bellezza, ma anche per il silenzio che regna su di esse, infatti, per la maggior parte sono disabitate. L'arcipelago che prende il nome dall’isola più grande, l’Isola Incoronata (Kornati è il nome in croato delle isole), si trova di fronte alla Dalmazia.

Sono oltre 150 le isole, gli isolotti e i grandi scogli che lo compongono ed è questa caratteristica che lo rende il luogo ideale per una vacanza in barca. Partendo da Zara, la navigazione verso le isole è piacevole e una volta arrivati sarà semplice spostarsi da un isolotto all'altro, visto che le distanze sono corte. Una volta arrivato alle isole potrai dirigerti verso il Parco Naturale delle Kornati che conta circa 89 tra le isole dell'arcipelago ed è proprio qui che potrai fare il tuo tour. In questo angolo di paradiso potrai andare alla scoperta di splendide baie in cui poter ancorare la notte e il giorno dopo andare a visitare gli innumerevoli villaggi di pescatori e le calette nascoste, che riservano spiagge incontaminate e fondali limpidi e puliti adatti ad immersioni subacquee in apnea. Tra le isole da segnare sull'itinerario, sicuramente sono consigliate quelle di Sit, Katina, Zut e Lavsa.

Però l'isola più importante e senza ombra di dubbio, la più affascinante del comprensorio, è l'Isola Incoronata, con le sue rocce a picco sul mare, il susseguirsi di calette, alcune casette di pescatori e una natura di una bellezza unica. L'isoletta si trova di fronte alla costa dalmata settentrionale ed ha una superfice di circa 63 chilometri quadrati. Durante l'anno è disabitata e si popola solo per il periodo estivo con alcune famiglie di pescatori. Le isole Kornati sono splendide e ti sapranno stupire non solo per la loro bellezza, ma anche per la pace che vi regna e per i suoi fondali che sono ricchi di una fauna e una flora unica nel Mediterraneo. Ciò è dovuto al fatto che si tratta di un parco naturale, pertanto si raccomanda di rispettare sempre l'ambiente ed evitare di gettare carta, plastica e cicche di sigarette in mare, ma di raccogliere il tutto a bordo.