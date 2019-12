Intrattenimento, cultura e gastronomia al centro di questa domenica 15 dicembre

Anche la domenica di questo fine settimana sarà pregna di eventi legati al Natale ed al suo clima festoso.

A partire da Albenga, dove dalle alle 19.00 gli Elfi accoglieranno i bimbi con trucca bimbi e baby dance, mentre in Viale Martiri e Viale Italia si svolgerà la Fiera di Natale. Alle ore 12.00 in Piazza del Popolo polenta per tutti, con l'evento a cura del “Caffè Letterario Ai Giardinetti”.

Nella frazione di Leca festa "Aspettando Natale… a Leca" a cura del locale Comitato.

Anche oggi il Natale nelle Albisole è pronto a portarci indietro nel tempo. Albissola Marina diventerà infatti "Albissola Medievale" con banchetti, danze, spettacoli ed esibizioni. Albisola Superiore dal mattino invece ospiterà sulla passeggiata Montale “Albisola in bancarella”, mercatino di artigianato, antiquariato ed hobbistica.

Prenderà il via nel tardo pomeriggio di oggi il programma di eventi natalizi a Cisano sul Neva, con il primo concorso a premi per la letterina più bella e l’inaugurazione della “Posta di Babbo Natale” dove i bambini potranno imbucare, fino al giorno della vigilia, le proprie letterine con i desideri per il prossimo Natale. Appuntamento alle 18 in piazza Gollo.

A Finale Ligure altro fine settimana alla scoperta della magia del Natale nel Villaggio di GiuEle con atmosfere incantate e nuove esperienze per tutta la famiglia. Tante attrazioni nel Magic Land e nel Mondo di Babbo Natale; i tradizionali Mercatini di Natale negli chalet in legno; gli Spettacoli a tema; le opportunità esclusive con il GiuEle Fidelity Pass e le idee regalo con le Christmas Gift.

Festa per gli anziani in frazione Gorra organizzata dalla locale Pro Loco, a partire dalle 15 nel salone delle feste della sede sociale.

Pomeriggio in musica a Laigueglia con l'esibizione dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di San Matteo.

Un programma simpatico e divertente aspetta il pubblico per il fine settimana a Loano. Dalle 10.30 alle 19 il Mercatino di Natale sarà tutto a disposizione per un pranzo domenicale all’aperto e all’insegna dello street food di qualità, allegro e sfizioso. Alle 16:30, nella biblioteca di Palazzo Kursaal, per la nona edizione della rassegna culturale “Libri sotto l’albero” Mariolina Venezia presenta “Via del riscatto. Imma Tataranni e le incognite del futuro”.

Ultimo appuntamento nel pomeriggio, a partire dalle 15, con gli incontri dell'Associazione Culturale Teatro Cantiere a Piana Crixia con la quale si tratterà il tema del “Parlare in pubblico, introduzione al public speaking”.

Alle ore 16.30 presso il Museo Archeologico sul Priamàr, a Savona , verrà presentato il libro "Il Presepe di Piccone", in occasione del quarantesimo anniversario del presepe meccanico attualmente esposto nei locali della chiesa parrocchiale di Luceto (Albisola Superiore), realizzato da Maria e Renato Piccone.

A Spotorno è aperta fino al 6 gennaio, presso la sala espositiva del Palace la mostra dei presepi, aperta dalle 15 alle 19.

Natale protagonista anche a Villa Groppallo a Vado Ligure, dove ieri ha aperto la mostra percorso “Il mistero della Natività” presso il museo della villa con orario festivo 15-18.

Mercatino di Natale all'Alpicella, a Varazze in piazza 4 novembre con una merenda tutta ligure a base di panissa e animata da canti e balli a cura del circolo ACLI e della locale confraternita.