Centenario dalla nascita di Primo Levi, martedì 17 dicembre una conferenza in Comune a Savona

Il Centro di Documentazione Logos con il patrocinio di: ANED Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti, A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Comitato Provinciale Savona, ISREC Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea provincia di Savona, Liceo Statale Chiabrera-Martini di Savona, organizza martedì 17 dicembre 2019 alle ore 17,30 presso la Sala Rossa del Comune di Savona (g.c.), una conferenza per ricordare la figura di Primo Levi a cento anni dalla sua nascita.

L’iniziativa, intitolata “Un grande scrittore, un testimone della storia”vedrà la partecipazione del professor Alberto Cavaglion, esperto di cultura ebraica e docente presso l’Università di Firenze, nonché curatore di una prestigiosa edizione commentata del testo più famoso di Levi, “Se questo è un uomo”.

Oltre a ripercorrere le tappe fondamentali della vita e della produzione letteraria di Primo Levi, il professor Cavaglion, e Fabio Gallesio per il Centro di Documentazione Logos, rifletteranno sull’attualità del suo insegnamento, in un periodo storico in cui si ripresentano, tra il riemergere di razzismo e xenofobia, i fantasmi del Novecento.

Letture di brani di Primo Levi a cura dell’attore Sandro Giacardi.

Presenta Franco Savasta, Centro di Documentazione Logos.