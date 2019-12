Riccardo Pampararo, veterinario musicista, in concerto ad Albenga a favore di Accademia Kronos

Molti lo conoscono come un ottimo veterinario, ma non tutti sanno che ha straordinarie doti anche come musicista. Parliamo di Riccardo Pampararo, che venerdì sera si è esibito in un concerto a favore di Accademia Kronos ad Albenga.

La serata è stata organizzata dall'Accademia Kronos nucleo cinofili del ponente ligure. Il dott.Pampararo si è esibito in un assolo di chitarra classica con una carrellata di brani musicali classici e natalizi mirabilmente eseguiti. La serata è stata presentata dalla signora Sandra Beriolo.

"Credo che in tutta la provincia di Savona e nel basso Piemonte non ci sia proprietario di un animale da compagnia che non conosca il dott. Riccardo Pampararo di Calice Ligure. Affermato veterinario che unisce la passione per il suo lavoro con quella per la musica tanto da diplomarsi al conservatorio in chitarra classica. Utilizza questo suo "grande amore" solo a scopo benefico" spiegano in una nota dall'Accademia Kronos e da oggi nel suo ambulatorio, oltre alle numerose onorificenze ricevute far=C3=A0 bell= a mostra anche il gagliardetto della campagna 'io faccio la mia parte' di A.K." dice Alberto Briatore, consigliere nazionale dell'Associazione.

Durante la serata è stato anche consegnato al comune di Albenga, nella persona dell'assessora Simona Vespo, accompagnata dalla consigliera Martina Isoleri, un artistico presepe costruito dagli artigiani napoletani di San Gregorio Armeno, offerto dalla volontaria Santoro Fiorella, quale contributo di Accademia Kronos al nascente museo dei presepi ingauno.

Lunedi 16 i volontari di Accademia Kronos ponente ligure saranno ad Albenga, nella casetta di babbo Natale in piazza IV novembre.