Albenga, il 18 dicembre Fabio Rinaudo e Claudio De Angeli in concerto: “Antichi suoni dell’aria”

Fabio Rinaudo e Claudio De Angeli: Natale… racconti di cornamuse

“Antichi suoni dell’aria”

Albenga, Chiesa di Santa Maria in Fontibus (Centro Storico)

Mercoledì 18 dicembre ore 21,00

Duemila anni… e pure non li dimostra! Da secoli si parla di lei , da secoli la si vede dipinta, da secoli la si ascolta e il mondo le ha attribuito valenze simboliche e spirituali che vanno oltre la parte puramente musicale. Tibia Utricularis: così la chiamavano nel mondo romano, dove anche Nerone,imperatore di immortale fama, si divertiva a suonarla. Il medioevo l’ha vista tra gli strumenti più acclamati, immancabile nel bagaglio musicale di ogni Jongler. Nei secoli successivi diventa nell’arte simbolo di un mondo pastorale al quale è caro il ritorno all’eleganza e all’armonia delle forme classiche,simbolo ed espressione della compiuta armonia della Natura .

Per non parlare poi del legame con la tradizione del Natale: il pastore con le sue greggi e la sua cornamusa diventa uno dei topos nell’iconografia dell’arte dedicata a questo sacro momento.

Nel bel centro storico di Albenga, in quest’antica chiesa benedettina, Santa Maria in Fontibus, originaria dell’anno 1098, ristrutturata nei primi anni del Novecento, mantenendo però lo stile gotico della facciata ed un’originale portale medioevale, il duo presenterà un repertorio musicale tratto dalla letteratura tradizionale nord italiana, francese, irlandese e scozzese. Attraverso le parole e la musica si spera di poter condividere un momento ricco di emozioni, auspicando che possa essere anche spunto di riflessione sul grande patrimonio legato alla musica modale e alla magia del bordone.

Fabio Rinaudo: da circa trenta anni e’ attento studioso ed interprete della cornamusa, in particolare della Uilleann Pipes, la cornamusa irlandese, e della cornamusa del centro Francia: la Musette bourbonnaise. La sua attenzione si rivolge allo studio della musica tradizionale irlandese, della musica tradizionale nord italiana e del centro Francia ed alla musica antica. Nella sua carriera ha all’attivo oltre tremila concerti in Italia ed in Europa. Inoltre ha inciso per prestigiose radio nazionali e partecipato a più di 70 incisioni discografiche. È il fondatore del gruppo di musica irlandese Birkin Tree, la band italiana di musica irlandese più famosa in Europa, e dei Liguriani, ensemble di musica tradizionale ligure e piemontese.

Claudio De Angeli: chitarrista genovese, si dedica da anni allo studio e all’esecuzione di musiche acustiche e tradizionali. E’ parte dei Birkin Tree e dei Liguriani. Ha partecipato all’incisione di due album per l’etichetta Felmay (“Stria” nel 2000 e “ Pria Goaea” nel 2002) e si è esibito in diversi festival in tutto il mondo. E’ autore di canzoni e brani strumentali e si dedica da anni alla musica tradizionale irlandese.

Fabio Rinaudo

Musette del Morvan 18 e 16 pollici,

Irish Uilleann Pipes

scottish small pipes

Claudio De Angeli

Chitarra