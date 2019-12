Albenga festosa ma anche sicura, tra luminarie, Alpini e City Angels

Albenga, specialmente nel Centro Storico, in questi giorni di vigilia del Natale è animata di gente, eccitata per come essa si presenta: giochi di luce colorata, un bellissimo albero di Natale gigante, negozi con vetrine accattivanti, mercatino, ecc. Mai si era vista tanta frequenza rispetto agli anni scorsi.

Alle prime effemeridi, nel tardo pomeriggio, tutti al Centro Storico per respirare l'aria natalizia che questo nuovo allestimento offre al pubblico. Ma oltre che festosa, Albenga si vuole presentarsi anche sicura, con il servizio di volontariato offerto da una squadra denominata "City Angels", gli Angeli della Città che provvedono a soccorrere chi eventualmente ne ha bisogno (anziani che perdono la strada, se qualcuno ha freddo, qualsiasi cosa che possa essere al di fuori del soccorso medico a cui pensano Croci Rossa e Bianca).

E poi non manca la presenza degli amati Alpini che offrono vin brulè.