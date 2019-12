Contributi Fondazione Vacca: consegnati 28.000 euro agli studenti meritevoli di Borghetto Santo Spirito

"Nella giornata di venerdì 13 dicembre, con grandissimo piacere, ho presenziato alla consegna dei contributi che annualmente la Fondazione Vacca distribuisce agli studenti meritevoli di Borghetto. Ben 28.000 € sono stati consegnati a circa 40 ragazzi residenti nel nostro comune. Un contributo importante per le famiglie che con grande sacrificio consentono ai loro figli di portare avanti gli studi con la consapevolezza di quanto sia importante un’istruzione qualificata sia per una crescita personale che per un futuro inserimento nel mondo del lavoro". Così Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito.