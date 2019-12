Dall'Islanda al porto di Prà: ecco da dove arrivano le orche giunte nel Mar Ligure

Il piccolo pod di orche che ormai staziona nella zona del porto di Prà da più di due settimana, ha finalmente ottenuto una provenienza e identificazione. Grazie al contributo e collaborazione di Orca Guardians Iceland, il team composto da "Menkab: il respiro del mare", Artescienza e Universita degli studi di Genova è stato in grado di identificare le orche come esemplari riconosciuti in Islanda con i nomi di Riptide (SN113), Aquamarin (SN116) e Dropi (SN115) e infine la madre che ha perso il cucciolo nelle acque liguri identificata come SN114.

Questo è il primo riscontro in assoluto di orche che migrano tra Islanda e Italia con oltre 5000 km di spazio percorso. Grazie alle immagini scattate da Samuele Wurtz (Artescienza), Giulia Calogero (Presidente di Menkab) e Biagio Violi (Università di Genova) e dai colleghi del centro di ricerca islandese (Duncan Versteegh, Manon Themelin e Marie Therese Mrusczok) è stato possibile effettuare il matching fotografico e riconoscere così gli esemplari del pod.

"Il gruppo è stato identificato per la prima volta in Islanda nel 2014, riavvistato regolarmente nel 2015 e 2016 e infine nel giugno 2017. Per due anni non sono stati più segnalati fino al loro arrivo nel porto di Genova" ha dichiarato Giulia Calogero dell'associazione Menkab.