Meeting Industry a Savona: siglato l'accordo tra Meet in Liguria, Confcommercio e Comune

Savona ed il savonese, in presenza di un territorio maggiormente vocato al turismo balneare ed agli short breaks, hanno sviluppato un'offerta interessante nel settore MICE: oltre ad alcune conosciute location alberghiere, sono presenti il complesso del Priamar di Savona con la sala congressi della Sibilla, i Chiostri di Santa Caterina a Finale ed il recente rinnovo degli spazi del Seminario nel capoluogo.

Si è sviluppata un'offerta di servizi sia per congressi e convegni che per eventi privati che va dai servizi di catering, all'organizzazione, dall'offerta alberghiera a quella di sedi e ville d'epoca.

Quasi 80.000 persone in Italia (l'equivalente di una città come Asti, Caserta o Varese) partecipano ogni giorno ad una riunione, un congresso, un evento aziendale. ENIT valuta che la ricaduta economica del settore M.I.C.E.(acronimo di Meeting, Incentive, Congress, Events) sfiori in Italia il 2% del PIL annuale all'interno di un settore turistico che ha ormai superato il 13% della ricchezza annuale italiana. Una componente importante dell'offerta turistica nazionale che si esprime in modo differenziato, in funzione delle strutture e delle infrastrutture disponibili nelle diverse destinazioni e nella vocazione dei diversi territori e degli operatori economici presenti.

La Liguria ha da tempo sviluppato una proposta turistico-congressuale di alto livello con risultati che in alcune destinazioni sono estremamente interessanti: nella sola Genova circa un quarto del fatturato turistico cittadino deriva dall'attività MICE, per un valore di mercato superiore ai 100.000.000 dì euro annui.

Un anno non facile per molti versi come il 2018, secondo i dati diffusi dal Convention Bureau di Genova in base ad una ricerca della università genovese, ha visto una crescita del numero degli eventi in città pari ad oltre l'8% rispetto all'anno precedente.

Dall'incontro tra alcuni operatori del segmento, promosso dall'Ente Fiera della Confcommercio di Savona con la spinta propulsiva dell'Assessorato al Turismo del Comune di Savona, si è costituito un gruppo savonese impegnato nello sviluppo dell'offerta MICE locale vista anche come differenziazione della proposta turistica del territorio.

"Il gruppo di operatori — ci conferma il Presidente della Confcommercio Vincenzo Bertino — è aperto a tutti coloro che, nel savonese, sono sinceramente interessati allo sviluppo di un settore economico che può aiutare la ripresa economica della nostra Provincia".

"Il comune di Savona dispone di strutture adeguate a convegni di medie dimensioni, come dimostrano gli eventi che già si susseguono nella sala della Sibilla al Priamar-spiega l'Assessore alla Cultura del Comune di Savona Doriana Rodino- Inoltre, l'offerta cittadina di attività culturali e turistiche extra congressuali è ampia e di grande qualità. Perciò abbiamo ritenuto fondamentale investire in questo settore partecipando all'iniziativa promossa da Confcommercio, che ci cuonsentirà di far conoscere sempre di più Savona e il suo territorio."

Un primo risultato, è costituito dalla firma di un accordo tra Meet in Liguria, il consorzio regionale che unisce tutti gli operatori consorziati del settore MICE ligure e rappresenta la Liguria nelle fiere di settore, e l'Ente Fiera in rappresentanza del gruppo di operatori pubblici e privati del segmento congressuale savonese affinché anche Savona ed il suo territorio siano rappresentati nella promozione di settore regionale in Italia ed all'estero.

Hanno siglato l'intesa tra le parti l'assessore al turismo Doriana Rodino, il presidente di Confcommercio Vincenzo Bertino e il presidente di Meet in Liguria Carla Sibilla.

All'interno del gruppo savonese sono presenti oltre al comune e a Confcommercio, Coop Solida, Borghi Ricevimenti, Mare Hotel, Hotel San Michele, Villa Faraggiani, produzione video di Cerulli e lo studio Bc.