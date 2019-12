Meteo, settimana di maltempo autunnale: migliora nel weekend

Correnti meridionali prima e atlantiche poi manterranno condizioni di maltempo, più marcato su Piemonte settentrionale e Liguria, ma in generale perturbato ovunque almeno fino a venerdì incluso. Le temperature saranno oltre le medie del periodo con nevicate generalmente ad alta quota.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 16 dicembre.

Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge deboli su Liguria centrale e alto Piemonte, in estensione in serata verso occidente e con aumento di intensità, specie su genovese e parte del savonese. Temperature massime tra gli 8 e i 14 °C. Venti assenti in pianura, moderati da nord in serata su Liguria centrale.

Martedì 17 a mercoledì 18 dicembre.

Sempre cielo per lo più coperto, con precipitazioni diffuse e continue ovunque, ma in particolare sui settori settentrionali, orientali e Liguria centrale. Su quest’ultima area e sul Piemonte settentrionale gli accumuli potranno superare localmente i 100 mm. Nevicate oltre i 1300/1500 m. Temperature stazionarie o in lieve aumento con poca escursione diurna. Venti assenti o deboli di direzione variabile su pianure, settentrionali moderati/localmente forti su Liguria centro occidentale, di scirocco su Liguria orientale.

Da giovedì 19 dicembre

Dopo una breve pausa in cui comunque non smetterà di piovere in alcune zone, almeno altre due perturbazioni passeranno tra giovedì e venerdì, con quella di venerdì che sarà la più intensa della settimana con piogge abbondanti ovunque e nevicate sempre ad alta quota. Poi da sabato migliora con correnti nordoccidentali che favoriranno il ritorno del Foehn e ulteriore scaldata in quota nelle zone interne ai confini.

