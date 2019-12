Tovo, un nuovo defibrillatore ed un moderno impianto audio per la scuola primaria "Tobia Oddo"

Un nuovo defibrillatore ed un moderno impianto audio corredato da due microfoni. Sono questi i doni che Vincenzo Barlocco, autore del libro "L’ultimo pensiero della giornata", ha consegnato alla scuola primaria "Tobia Oddo" di Tovo San Giacomo. A comunicare l'importante donazione, effettuata con i proventi del libro che racconta storie di paese e frammenti di vita tovese, è il sindaco Alessandro Oddo:

"Oggi - ha fatto sapere il primo cittadino via Facebook - la scuola primaria 'Tobia Oddo' durante la festa di Natale ha ricevuto in dono un nuovo defibrillatore ed un moderno impianto audio regalati da Vincenzo Barlocco con il ricavato della vendita del suo libro 'L’ultimo pensiero della giornata' presentato proprio un anno fa durante una bella serata sempre nella nostra scuola. Alla festa ha partecipato anche la prof.ssa Giuseppina Manno, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure dimostrando nuovamente una non comune vicinanza alla nostra scuola".

"Un grazie a Vincenzo per la sensibilità dimostrata, ai docenti ed al corpo non docente per l’impegno profuso quotidianamente per il bene degli alunni ed al nostro assessore Diego Rubado sempre attento ed in sintonia con le esigenze della scuola. Buone feste a tutti" ha infine concluso Oddo.