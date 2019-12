Finanziaria 2020, i correttivi di Federalberghi: “Emendamenti mirati a tutela degli albergatori”

In attesa di essere approvata dalle due Camere del Parlamento entro il 31 dicembre 2019, la legge di bilancio 2020 è attualmente in discussione al Senato, dove - per il Governo - sono in arrivo diversi emendamenti. Da sempre attenta alle istanze della categoria, anche Federalberghi ha proposto alcuni correttivi alla manovra.

Le modifiche, in particolare, riguardano il rifinanziamento del tax credit per le ristrutturazioni degli alberghi, la responsabilità in materia di imposta di soggiorno, l’esclusione dalla contribuzione aggiuntiva in materia di lavoro, gli adeguamenti antincendio, il canone speciale RAI, le misure di sostegno al reddito, la lotta all’abusivismo e altri importanti argomenti di interesse per il settore.

Andrea Valle, presidente di Federalberghi Savona, esprime così la sua soddisfazione: “Gli emendamenti proposti rappresentano questioni che stanno a cuore a tutti gli albergatori italiani e molti interventi sono davvero attesi anche dalle aziende che operano nella nostra provincia - spiega Valle -. Gli effetti della legge di bilancio, infatti, si ripercuoteranno inevitabilmente anche sul nostro turismo e, di conseguenza, anche sulla nostra categoria”.

L’emendamento sul tax credit, in particolare, è volto a supportare l’azione di riqualificazione dell’offerta ricettiva e termale italiana, promuovendo ed incentivando ulteriori investimenti, suscettibili di aumentare la produzione di reddito e di occupazione e le conseguenti entrate per l’erario. Di notevole rilevanza, inoltre, è anche la proposta di modifica relativa alla responsabilità in materia di imposta di soggiorno.

Federalberghi ritiene necessario stabilire con legge il ruolo di “responsabile del pagamento dell’imposta” (non chiarito dalla normativa sul federalismo fiscale) per il gestore della struttura ricettiva, al fine di evitare che venga considerato “agente contabile”, con la paradossale conseguenza di attribuirgli compiti e responsabilità previste per gli enti di riscossione.

“Affinché le istanze formulate si traducano in legge - conclude il presidente Valle - anche la nostra associazione provinciale ha sensibilizzato e coinvolto i parlamentari eletti nei nostri collegi al fine di promuoverne l’approvazione”.

Nel complesso, infine, sono almeno una quindicina le proposte di modifica alla legge di bilancio stilate dall’associazione Federalberghi è la principale organizzazione imprenditoriale del settore turisticoricettivo in Italia. Fanno parte dell’associazione italiana (che aderisce a Confcommercio) più di 27.000 alberghi su un totale di circa 33.000, attraverso 127 associazioni territoriali. A Savona, in particolare, sono oltre 100 le strutture ricettive affiliate.