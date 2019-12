Al CPIA sede di Cairo serata di "scuola aperta" per la presentazione dei nuovi corsi

Martedì 17 dicembre 2019 a Cairo Montenotte dalle ore 20.00 si svolgerà una serata di “scuola aperta” per la presentazione dei nuovi Corsi che inizieranno da gennaio 2020 nella sede del CPIA, Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti presso la Scuola “G.C. Abba” in Largo Caduti e Dispersi in Russia. Sono invitate a partecipare tutte le persone interessate.

Si ringrazia il Comune di Cairo che ha concesso il patrocinio: è prevista durante la serata la partecipazione di una rappresentanza del Sindaco, Assessorato alla Cultura e all’Istruzione.

Il CPIA, diretto dal Dirigente Scolastico Domenico Buscaglia, organizza la serata di “scuola aperta” anche come occasione di scambio degli “auguri natalizi” con tutti gli interessati alla formazione e all’istruzione degli adulti che trovano un riferimento nella sede del CPIA a Cairo Montenotte per l’entroterra savonese e la Val Bormida.

Sarà presente anche una rappresentanza del Coro per Music Style – L’Atelier delle Voci con la Prof.ssa Daniela Tessore per il corso di Canto Moderno.

I corsi brevi “modulari” ampliano l’offerta didattica dei corsi istituzionali di lingua italiana per stranieri, primo livello-primo periodo per la licenza di scuola media, primo livello-secondo periodo per il primo biennio delle competenze comuni alle scuole tecniche e professionali superiori.

In base alle iscrizioni i corsi modulari inizieranno da gennaio 2020 a cadenza settimanale nella fascia oraria pomeridiana/serale. Al termine dei corsi sarà rilasciata l’attestazione di partecipazione con l’indicazione di frequenza.

Sarà possibile iscriversi ai Corsi presso la sede del CPIA a Cairo durante la presentazione e nei giorni successivi: al mercoledì mattina dalle 10 alle 13 e tutti i pomeriggi fino alle 19.30 (fino al 20 dicembre e dal 7 gennaio dopo la pausa delle vacanze natalizie). Altre informazioni sono disponibili sul sito web del CPIA www.cpiasavona.org , sulla pagina Facebook e sul Blog, oppure contattando telefonicamente la Segreteria.

I Corsi saranno considerati validi per l’aggiornamento professionale degli insegnanti utilizzando la “Carta del Docente”, il CPIA è anche test center ECDL, sede accreditata di esami per la patente europea per l’uso del computer.

Durante la serata i docenti presenteranno i programmi, gli obiettivi, le metodologie didattiche e gli orari delle lezioni nei diversi ambiti linguistici, umanistici, artistici, tecnologici e professionali : Inglese base (Patrizia Devito); Inglese Intermedio , Francese e Tedesco, Gestione del sè e del tempo, Comunicazione verbale (Cristina Massa); Informatica di base (Sara Ghiglia); Informatica livello livello intemedio e avanzato, Fotografia digitale (Marco Gasparini); Agricoltura biodinamica (Gabriele Vignolo); Vetrinistica (Viviana Ferrando); Pratica filosofica di comunità (Fabrizio M. Colombo); Laboratorio di "Narr-azione" (Patrizia Burbo); Disegno: Forme principali, Percezione chiaroscuro, Prospettiva intuitiva (Guido M.Iagulli); Canto moderno: tecnica di base e canto d’assieme (Daniela Tessore).

Per informazioni e iscrizioni: 019/503160 (Cairo Montenotte, segreteria mercoledì mattina 10-13; Docente referente tutti i pomeriggi); 019/820730 (Savona, Segreteria: Via Caboto,2 – 17100 SV). www.cpiasavona.org

http://www.cpiasavona.org/