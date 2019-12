Al via la rassegna "Gospeling", Natale in Gospel a Varazze

Inizia il conto alla rovescia. Sabato 21 Dicembre parte la nuova edizione di Gospeling, Natale in Gospel, la rassegna natalizia, dedicata alla musica Gospel, organizzata dai TieniViva Gospel Voices.

Il cartellone della seconda edizione di Gospeling prevede sulle piazze, nelle chiese, negli oratori e presso il Palazzetto dello Sport della Città di Varazze quattro spettacoli di cori Gospel Made in Liguria, di grande bravura e capaci di coinvolgere il pubblico.

Il successo dello scorso anno ha dimostrato quanto la musica Gospel sappia attirare un pubblico variegato proprio perché essa stessa rappresenta una convergenza di diverse culture e forme artistiche.

"Quest'anno - ci racconta il maestro dei TieniViva Gospel Voices, Marcello Ghio - abbiamo voluto mescolare il Gospel con la musica Rock e Metal presentando al pubblico sabato 4 Gennaio un nostro grande progetto il Concerto Rock & Gospel!".

Ecco le date

Sabato 21 dicembre ore 17 piazza S. Ambrogio "Sizohamba Gospel Choir".

Il Sizohamba Gospel Choir è un coro amatoriale genovese nato nell’ottobre 2014 sotto la direzione della Maestra Rosalba Miccoli, cantante Jazz torinese.

Il repertorio musicale scelto copre un periodo di tempo che, dalla metà del XIX secolo, arriva fino ad oggi, variando tra lo stile classico dei gospels e degli spirituals, ovvero la musica sacra della tradizione afro-americana, e alcuni dei brani più famosi della musica pop americana, che, pur non essendo di argomento religioso, sono utilizzati spesso dai cori gospel per la notorietà dei pezzi e l’attinenza con i temi della musica sacra tradizionale.

Domenica 29 dicembre ore 17 Oratorio S. Giuseppe "Family Band Gospel Choir".

Il Family Band Gospel Choir di Vallecrosia, diretto da Sonia Carioli, è attualmente formato da una ventina di elementi animati dalla passione per questo genere musicale. Il repertorio del coro è frutto di una selezione tra i migliori brani di Gospel Contemporaneo, che spazia attraverso diversi generi musicali quali Jazz, Blues, R&B, Rock, Latin e Funky, che ne rendono l’ascolto interessante e mai scontato. Il coro fa parte dell’Italian Gospel Choir, coro che rappresenta l’Italia nella musica Gospel e riunisce cori Gospel provenienti da tutto il territorio nazionale, esibendosi in Italia e all'estero in concerti di alto spessore artistico ed istituzionale.

Venerdì 3 gennaio 2020 ore 21 Oratorio S. Bartolomeo "Coro Armonie".

Il Coro Armonie di Cairo Montenotte nasce nel 2013 con il compito di animare la celebrazione liturgica domenicale. Ben presto il coro aumenta come organico e repertorio, indirizzando il proprio stile sulla Christian music. Attratti dal Gospel si amplia il bagaglio musicale, cercando sempre di ottenere arrangiamenti personali propri del Coro. Nel 2011 mette in scena una Opera Christian Rock di produzione propria: “LUI!“. il consenso fa “bissare” per due anni consecutivi il musical con grande consenso della comunità. Oltre al repertorio liturgico, il coro ha in repertorio brani di musica Pop internazionale, rivisitati in chiave corale.

Sabato 4 gennaio 2020 ore 21 Palazzetto dello Sport "Rock’n Gospel-Christmas Edition" TieniViva Gospel Voices.

L’associazione di Promozione Sociale TieniViva Gospel Voices è stata costituita ad ottobre 2008 riunendo persone accomunate dalla passione per il canto e provenienti da una lunga esperienza in un altro gruppo corale e strumentale: gli Spiritual Songs , fondati nel 1977 dal Sacerdote Salesiano Don Giuseppe Bettin. Attualmente il coro conta circa 30 elementi ed è completato da una band di quattro musicisti. Scopo dell’associazione è la diffusione del messaggio di Pace, Libertà, Fratellanza, Giustizia attraverso la pratica del canto corale, in particolare i canti spiritual e gospel. Ideatori ed organizzatori del "Varazze Vocal" e successivamente di "Gospeling", manifestazioni estive che hanno visto partecipazioni quali quelle di Eugenio Finardi, Cheryl Porter, Sybil Smoot, Nehemiah Brown, Mnogaja Leta Quartet, Neri per Caso, Antonella Ruggiero, Cluster. Già nei primi anni di attività, il M° Massimiliano Damerini scrisse ed arrangiò parecchi dei brani cantati dal coro. Dirige i TieniViva il varazzino Marcello Ghio, già corista e direttore artistico, cresciuto umanamente e musicalmente all’interno del coro di origine dalla sua fondazione, nello Spirito del gruppo come comunità che sostiene e incoraggia la crescita dei propri membri.

I TieniViva hanno proposto diversi spettacoli e musical con collaborazioni eccellenti di artisti, ballerini ed attori. Dopo i 4 CD all’attivo come Spiritual Songs, i TieniViva Gospel Voices incidono nel 2010 “Aperto” e nel 2017 l’album live per i 40 anni di attività “SPIRITUAL 40”. Nel 2018 i TieniViva Gospel Voices vengono scelti per scrivere ed interpretare #portamiavarazze, il jingle della Città di Varazze.

I TieniViva sono anche gli ideatori ed organizzatori di GOSPELING - Natale in Gospel, il più grande evento gospel natalizio Ligure. Insieme alla Rock Band Savonese “Just4Rock” crea l’evento “Rock’n Gospel Live” dove la forza del Rock incontra le sonorità Gospel e Spiritual fondendosi in una miscela esplosiva e molto suggestiva.



Just4Rock - Band savonese con repertorio di cover rock/hard rese particolari e "diverse dal solito" grazie all'intensa voce della cantante di derivazione Gospel!!!!

Band fondata nel dicembre 2016, composta da quattro elementi provenienti da diverse esperienze musicali e teatrali: Silvana Giannuzzo (voice), Marzio Asinari (guitar), Donato Tocco (bass), Sergio Carrara (drum), Paolo Bonati (guitar)

Una miscela di passioni comuni per il Rock, il Metal, il Gospel ed il Teatro espressa attraverso brani dei Cult, ZZ Top, Scorpions, Neil Young, Creedence, Billy Idol e molti altri.



A.S.D. Danzastudio Varazze - Membro Istituzionale del Consiglio Internazionale della Danza CID UNESCO. Danzastudio Varazze da ben 38 anni è attiva sul territorio e non solo! Oltre alla disciplina e alla tradizione dello studio della Danza, la nostra associazione si distingue per le innovazioni, il continuo aggiornamento e rinnovamento! Sempre attenta alla qualità degli insegnanti, al programma didattico per ogni corso e allo sviluppo dell'età. Serietà, qualità e passione. La scuola partecipa a Concorsi Internazionali e Nazionali. Alcuni ex allievi lavorano già professionalmente in Italia e in Europa: Roma, Madrid e Nizza. Orgoglio e felicità!



Inoltre, il Gruppo Palcoscenicodanza, gruppo semi-professionale, allestisce spettacoli durante le stagioni invernali ed estive e partecipa con entusiasmo ad alcune manifestazioni di Varazze. Per esempio al tradizionale Confuoco, al Corteo Storico di Santa Caterina e collabora da sempre con il coro TieniViva Gopel Voices.