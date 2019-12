Albisola Superiore, gli eventi di Natale in programma fino al 22 dicembre

Di seguito l’elenco delle manifestazioni di Albisola Superiore in programma fino a domenica 22 dicembre, con preghiera di diffusione.

Da domenica 8 dicembre a lunedì 6 gennaio

Sede Espositiva presso IAT, piazzale E. Marinetti, tutti i giorni ore 10.00/12.00 15.00/19.00 (escluso 25 e 26 dicembre, 1 gennaio)

Natività 2019: mostra concorso ceramica e poesia

Mostra a cura del Cenacolo degli Artisti delle opere in ceramica e delle poesie partecipanti al terzo Concorso a tema Natività. Per tutto il periodo della mostra saranno in esposizione ceramiche, idee regalo, prodotti natalizi di Studio Ernan, Ceramiche Gaggero, Ceramiche Guarino.

Da domenica 8 dicembre a domenica 19 gennaio

Parrocchia di San Matteo, Luceto, feriali ore 15.00/18.30 festivi ore 10.00/12.00 e 15.00/18.30

Presepe meccanico

Apertura del tradizionale presepe, a cura di Maria Merialdo, vedova Piccone e Mario Gaggero. Il presepe è la riproduzione di Albisola Superiore, in scala 1:50, del fine ‘800 e inizio ‘900. Ha una superficie di circa 130 mq., presenta 40 elementi in movimento con 500 statuine tradizionali (“macachi” di Albisola), ed effetti giorno/notte e neve.

Martedì 17 dicembre, Biblioteca civica M. Trucco, Corso Ferrari 193, ore 17.00

Ceramica sotto l’albero

Laboratorio didattico natalizio su prenotazione per bambini da 7 a 11 anni, a cura di Laboratoriol.

Sabato 21 dicembre, piazza Chiesa, dalle ore 16.00

A casa di Babbo Natale

Il secondo appuntamento natalizio di Club Albisola: Babbo Natale e gli elfi arrivano in Dune Buggy, per ricevere le letterine dei bambini.

Sabato 21 dicembre, Teatro Don Natale Leone, ore 21.00

Message in a bottle: canzoni con un messaggio per il mondo

Concerto a cura di Arteincanto e Accademia Musicale Albisolese

Domenica 22 dicembre, corso Mazzini, ore 11.00

Santa Claus on the road

Aperitivo con panettone delle festività, a cura di Club Albisola.

Domenica 22 dicembre, frazione Ellera, dalle ore 10.00

Natale nei Caruggi

Animazione nelle vie di Ellera: mercatino di artigianato, giochi, streetfood (frittelle, crostate, biscotti di Natale, cioccolata calda, vin brulé) ed i musicanti di Natale lungo i caruggi, con cornamusa ed organetto. Tra le vie del paese il presepe di Ezio Lorenzi e ci sarà anche Babbo Natale!! Laboratori per bambini a cura dei ragazzi della Parrocchia di San Bartolomeo.

Domenica 22 dicembre, Chiesa parrocchiale di San Nicolò, ore 21.00

Canti di Natale

Concerto di Blackinwhite Gospel Choir, ensemble di Milano formato da sei musicisti professionisti, cinque vocalist e un pianista. Il suono di queste straordinarie voci armonizzate ha il potere di aprire una porta verso l'infinito trasmettendo amore, gioia ed emozioni.