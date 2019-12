Da Albenga a Bologna con il FAI Giovani per conoscere Botero e il Compianto sul Cristo Morto

La Delegazione FAI di Albenga Alassio propone una splendida iniziativa di visita guidata.

Domenica 19 Gennaio 2020, vi porteremo, con l’accompagnamento della Curatrice d’Arte e rappresentante della Delegazione FAI Albenga-Alassio Dott.ssa Francesca Bogliolo a Bologna alla scoperta della mostra “BOTERO” a Palazzo Pallavicini e del Compianto sul Cristo Morto nella Chiesa di Santa Maria della Vita di cui si raccontano alcune notizie:

“BOTERO” Palazzo Pallavicini: la mostra, dedicata all’artista colombiano Fernando Botero, è stata allestita nelle splendide stanze del Palazzo Pallavicini nel cuore di Bologna ed è stata curata dalla nota critica d’arte ingauna Dott.ssa Francesca Bogliolo. Il corpus della mostra è costituito da 50 opere uniche mai viste prima nel capoluogo emiliano, comprendenti una serie di disegni realizzati a tecnica mista e un pregiato insieme di acquarelli a colori su tela. L’esposizione rispetta i temi cari all’artista regalando una bellezza fatta di volumi abbondanti, colori avvolgenti e iconografie originali.

Compianto sul Cristo Morto: il gruppo scultoreo di sette figure in terracotta è attribuito a Niccolò dell’Arca e conservato all’interno della Ciesa di Santa Maria della Vita. La sua datazione, l’identità di chi la commissionò e l’esatta disposizione delle opere sono avvolti nel mistero. Le ipotesi di datazione più accreditate oscillano tra il 1463 e il 1490. La drammaticità e il pathos di alcune di queste figure non hanno pari nella cultura italiana dell’epoca e ha posto l’interrogativo delle fonti alle quali Niccolò attinse: sicuramente la scultura della Borgogna, poi l’Umanesimo gotico d’oltralpe e le novità drammatiche dell’ultimo Donatello. Pare, però, che il referente più immediato fossero le pitture perdute del ferrarese Ercole de’ Roberti. L’opera, tuttavia, non ebbe una significativa influenza nella scuola emiliana dell’epoca ma una appassionata lettura di questo complesso scultoreo è opera del giovane Gabriele D’Annunzio.





Il programma della giornata sarà il seguente:





Domenica 19 gennaio