Un grande albero di Natale per celebrare i vent'anni della Pro Loco di Carcare

Un albero di Natale offerto come simbolo alla comunità e collocato davanti alla chiesa parrocchiale. E' questa l'iniziativa messa in campo dalla Pro Loco di Carcare per festeggiare un traguardo importante.

"Vent'anni di associazione a luglio. Ma troppo impegnati nelle manifestazioni in preparazione per avere il tempo e lo spirito per altre cose. Per la prima volta soggetti attivi nell'antica Fiera del Bestiame. Per noi una tappa fondamentale - si legge sulla pagina Facebook della Pro Loco di Carcare - Ora era il momento per dire 20 anni di piccole o grandi iniziative per il Paese, fatte sempre con amore".

"Quale modo migliore per noi di festeggiare se non offrendo al Paese il simbolo del calore del Natale? Nel luogo che è di tutta la Comunità e dove tutti possiamo sentirci una vera Comunità - conclude - Unendo le forze abbiamo realizzato un nostro grande desiderio, nel volontariato il regalo più bello che si possa pensare è dare. Nello spirito prolochino Buone Feste, Carcare".