Una cena di gala per festeggiare il 70° anniversario della fondazione dell'Aero Club di Savona

Era il 1949 e il piccolo Aero Club emetteva i primi vagiti, grazie all'iniziativa di alcuni ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica Militare andati in congedo. Di lì a poco i primi corsi per allievi piloti.

Il club man mano cresceva e nel 1980 la presidenza passava a Mauro Zunino che si avvalse di prestigiosi istruttori, tra i quali tuttora il generale Cesare Patrono. Come tutte le associazioni, anche l'Aeroclub nel corso degli anni ha vissuto qualche difficoltà soprattutto economiche, ma si è sempre rialzata grazie all'aiuto di vari enti e privati che ci hanno creduto.

E così si è giunti al 70° compleanno che Mauro Zunino, presidente veterano ora ad honorem, e l'attuale Gianni Monticelli hanno voluto festeggiare circondandosi di vecchi amici del club: prestigiosi piloti di compagnie aeree nazionali e internazionali, usciti dai corsi di Villanova, giornalisti, tra i quali Sandro Chiaramonti che seguiva sul giornale La Stampa da lui diretto come caporedattore di Savona, tutti gli eventi del sodalizio. Altrettanto vale per Mario Marziano, patron di Radio Onda Ligure. Presenti entrambi alla cena.

Con l'occasione, essendosi concluso il 99° corso piloti, sono state consegnate sei licenze di volo. Tra i neo piloti, un carabiniere di Albenga, l'appuntato Luca Locanetto e un manager della finanza francese, David Huot Marchand che ha scelto l'Aero Club di Villanova per imparare a volare. Tanti abbracci tra ex compagni di volo e doppio brindisi finale, uno all'italiana con il grido aquilotteggiante "Ghere-ghe-ghez-ghez-ghez" (inventato da Gabriele D'Annunzio), l'altro alla francese per onorare la presenza di Huot Marchand e che faceva il verso al rumore dei motori.

Non è stato trascurato l'omaggio in ricordo dei piloti e degli amici del Club che non sono più, tra i quali Lelio Speranza.