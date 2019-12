Villa Bombrini a Genova presa d’assalto per il casting di "Mondi paralleli": candidati da La Spezia, Milano, Torino, Roma e Napoli

Un lavoro non indifferente per la D&E Animation alle prese con i casting per il nuovo progetto cinematografico che entrerà in produzione a febbraio 2020, villa Bombrini a Genova era già colma alle dieci e mezza con l’ingresso di oltre 120 persone. Le circostanze hanno costretto la produzione a far chiudere i cancelli per non rischiare di tenere persone inutilmente in attesa.

Tutti coloro che sono entrati sono stati ascoltati dagli addetti ai lavori, una squadra formata da Rosa-Angela Rivituso e Luca Cevasco, con l’affiancamento di Dario Rigliaco (autore) e Gioele Fazzeri (regista). Una domenica ricca di aspiranti attori, attrici, comparse e addetti ai lavori in cerca di un’esperienza ambiziosa e interessante, pur senza un vero compenso economico, visto il progetto indipendente e autofinanziato da una no-profit. Tuttavia “Mondi paralleli, prigionieri del tempo” ha tutte le premesse per far sì che dopo la fortunata serie prodotta da D&E Animation “Game of Kings” la Liguria possa tornare a brillare ancora sotto i riflettori dei set insieme a tanti professionisti e appassionati di cinema.

Per il terzo anno consecutivo l’associazione genovese punta tutto sul grande schermo dopo aver presentato la serie fantasy “GOK” che ha valorizzato borghi e luoghi della nostra regione in modo esponenziale, esaltandone castelli, chiese e locali storici. Questa volta sarà un’avventura parallela tra la Londra del 1800 (il presente del film) e la Genova del 1200 con reali riferimenti storici in un film ricco di azione, intrecci e balzi spazio-temporali. Quasi concluso il cast, sarà ufficializzato subito dopo l’undici Gennaio, data del secondo e ultimo casting che andrà a completare la squadra di attori, attrici e comparse con gli ultimi tasselli mancanti. Non solo adulti ma anche tanti bambini a tentare di accaparrarsi un ruolo da “strillone” e non solo. Una lunga attesa, dalle 9 alle 16 circa, che sicuramente, per molti sarà ripagata con un’esperienza importante e divertente che offrirà una grande visibilità. Ad allietare la sosta in sala, “BNG food and beverage” con 200 caffè offerti per l’occasione.