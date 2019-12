Loano, in Sala del Mosaico la mostra "Tiny people, big problems" di Silvia Massaferro

Dal 18 dicembre 2019 al 1^ gennaio 2020 nella Sala del Mosaico di Palazzo Doria a Loano sarà visitabile “Tiny people, big problems”, mostra fotografica “di sensibilizzazione ambientale” a cura di Silvia Massaferro.

L'esposizione, che gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, si propone di far scoprire “i rifiuti da un nuovo punto di vista”.

Le foto di “Tiny People, big problems” ritraggono i rifiuti abbandonati nell'ambiente affiancati dagli uomini in miniatura (in scala 1:50) utilizzati nei diorami ferroviari: l'obiettivo è dimostrare come anche il più piccolo rifiuto sia in realtà un enorme problema per l'ambiente.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e domenica dalle 15 alle 17. L'ingresso è libero.