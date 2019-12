Maltempo, il Pd: "Somme urgenze coperte al 100% con legge di bilancio"

Annuncio congiunto da parte di Gruppo Pd in Regione Liguria, Gruppo Pd Comune di Genova, Pd Liguria e Pd Genova: "Nel corso della sua visita odierna a Genova il ministro De Micheli ha risposto positivamente alle principali preoccupazioni delle comunità ligure e genovese. Le somme urgenze saranno coperte al 100% dal Governo con i soldi del fondo della Protezione civile non appena verrà votata la Legge di Bilancio.

Il Decreto Milleproroghe consentirà la proroga delle assunzioni e la proroga dei fondi per il trasporto pubblico locale del Decreto Genova. Infine abbiamo apprezzato l’impegno del Ministro a far partire, al più presto, Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali.

Sono state aperte le procedure di mobilità interna alla pubblica amministrazione per verificare che vi siano le competenze di cui ha bisogno l’Agenzia: un passaggio necessario, per passare poi all’assunzione di nuovo personale. I primi 30 dipendenti dovrebbero arrivare già a gennaio.

L’Agenzia conterà un totale di 61 lavoratori a regime. A questi risultati si dovranno aggiungere quelli su cui lavorerà il Parlamento in fase di conversione dei Decreti".