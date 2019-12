“Dipendere dall’amore, dipendere dall’odio”, il 17 dicembre alla libreria Ubik di Savona si parlerà di dipendenze affettive

In questo incontro si parlerà di quella che comunemente viene definita dipendenza affettiva, ossia la sofferenza legata ad una relazione d’amore. Dipendenza dal ricevere conferme, attenzioni, segni d’amore da parte dell’altro, sia che si tratti di partner, di genitori, di figli, di altri soggetti sociali. In molti casi il dubbio e l’incertezza si insinuano fino a produrre ansia, sintomi e crisi dei legami.

In amore, chi ama, dipende dall’amata/o? Forse dipende dai desideri, dalle aspettative, dai capricci del partner? Come trattare i pregiudizi fantasmatici come la gelosia, l’inadeguatezza, il senso di insufficienza delle proprie capacità e del proprio corpo?

Nei prossimi incontri verrano invece affrontati altri tipi di dipendenza: quelle del corpo e della soddisfazione, con un focus sui problemi psicologici e di saluti ad essi legati (anoressia, bulimia, estetica idealizzante, erotica compulsiva), la dipendenza dalle paure e quella dalla tecnologia, che porta a ludopatia, ossessione e coinvolgimento nei videogame ed altro.