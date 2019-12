Periodo di Natale: le messe con Calogero Marino, vescovo della Diocesi di Savona-Noli

Diversi gli appuntamenti liturgici del vescovo della Diocesi di Savona-Noli Calogero Marino in preparazione della solennità del Natale e durante il periodo delle feste.

Giovedì prossimo 19 dicembre il presule celebrerà la Messa per i piccoli pazienti del reparto di pediatria, mentre venerdì 20 alle 11 per tutti i degenti dell’ospedale San Paolo in Valloria.

Numerosi poi gli appuntamenti in Cattedrale: martedì 24 dicembre monsignor Gero presiederà la tradizionale Messa di mezzanotte e mercoledì 25, alle 10.30 il solenne pontificale della festa.

Martedì 31 il Vescovo celebrerà la Messa di Te Deum alle 18, mentre mercoledì 1° gennaio, festa di santa Maria Madre di Dio, il pontificale alle 10.30. Infine lunedì 6, Epifania del Signore, Pontificale alle 10.30.