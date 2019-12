Savona, il 20 dicembre l'incontro di Storia Patria: Vittorio Tigrino presenta "Le spiagge della Riviera (secoli XVIII-XX)"

Da decenni, Storia Patria Savona programma prima di Natale un incontro in cui commentare sinteticamente l’attività dell’anno quasi trascorso, anticipare alcuni eventi del 2020 e affrontare un argomento inedito di storia locale.

Per l’anno numero 135 della storia sociale, il presidente Furio Ciciliot è particolarmente lieto di invitare Vittorio Tigrino, Università del Piemonte Orientale, che presenterà in anteprima una sua ricerca intitolata Le spiagge della Riviera (secoli XVIII-XX), tema quanto mai d’attualità ed esempio emblematico di quanto la ricerca storica possa permetterci di capire il presente per programmare meglio il futuro.

L’appuntamento è per venerdì 20 dicembre, ore 17.00, Città dei Papi (già sala Cappa) via dei Mille, 4, Savona. Al collegamento che segue, Tigrino anticipa un ampio stralcio dell’intervento, corredato da immagini significative:

www.storiapatriasavona.it/notizie/auguri-per-le-festivita-e-conferenza-sulle-spiagge-vittorio-tigrino-20-dicembre/

Il rinfresco che seguirà sarà l’occasione per lo scambio degli auguri per il buon Natale e per il 2020.