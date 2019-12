In Regione la donazione della "Associazione Traverso" alle famiglie dei Vigili del fuoco deceduti a Quargnento

Un giovane che nella sua permanenza in terra ingauna, durata oltre 6 mesi, ha lasciato un ricordo più che positivo tra i colleghi: " Una notizia per cui non ce ne facciamo ancora una ragione - spiega Samuel Venturino, tra coloro che hanno lavorato al fianco di 'Nino', con la voce rotta dalla commozione - era una persona solare, sempre sorridente, che amava fortemente il suo lavoro. Aveva prestato servizio a Villanova d'Albenga, dopodiché si era trasferito nell'Alessandrino con la moglie e i loro due cani: era sposato da poco ".

"Quello che posso dire di lui è che provava un grande amore per i vigili del fuoco - conclude Venturino - era veramente un lavoratore molto in gamba, che dava tutto per il suo lavoro e che anteponeva la sua professione a tutto. Non saprei descriverlo meglio".