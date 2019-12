La Consulta giovanile di Cairo in versione Babbo Natale: consegnati una parte dei giochi raccolti alla Pediatria del San Paolo di Savona

"Come vedete, il vostro gesto di solidarietà è servito e servirà per donare tanti sorrisi ai piccoli pazienti del nosocomio. Grazie". Come oramai da tradizione, questa mattina la Consulta giovanile di Cairo Montenotte ha consegnato una parte dei giocattoli raccolti al reparto di Pediatria dell'ospedale San Paolo di Savona.

Come noto, la raccolta giochi era stata organizzata lo scorso 30 novembre in piazza della Vittoria. Grazie alla generosità di numerosi cittadini, l'iniziativa aveva riscosso un grande successo.

"Ringraziamo nuovamente le tantissime persone che hanno donato i giocattoli per questo scopo benefico - continuano dalla Consulta giovanile - Un sentito grazie va rivolto anche al dottor Gaiero (Direttore facente funzioni del Reparto) e alla dottoressa Baldi per tutta la cortesia e disponibilità dimostrata, per averci accolto e consentito di svolgere la consegna in data odierna".

"Grazie anche a tutto il reparto. Sempre gentile e professionale nell'accoglierci con un sorriso. Ringraziamo anche il sindaco Paolo Lambertini per essere stato presente insieme ai nostri ragazzi in un momento importante per tutta la Città di Cairo Montenotte".

"Nei prossimi giorni vi terremo aggiornati sulla destinazione, sempre benefica, dei giochi ancora a nostra disposizione - concludono dalla Consulta giovanile - Adesso proviamo davvero tanto orgoglio per quanto fatto e anche se siamo consapevoli che è una piccola goccia nel mare, noi siamo contenti di averla messa. Grazie di cuore".