Il Natale alla Confraternita di N.S. Assunta di Varazze

La Confraternita di Nostra Signora Assunta, invita turisti e varazzini a partecipare agli eventi organizzati dal 21 al 24 dicembre per attendere e festeggiare il Natale 2019, a visitare la mostra dei presepi artistici e il tradizionale Presepe allestito come ogni anno da esperti artigiani.

"Natale all'Assunta" - Calendario eventi:

Sabato 21 dicembre:

- alle ore 10:30 la cerimonia del Confuoco in piazza Sant'Ambrogio, con i figuranti del Corteo Storico di Santa Caterina da Siena in costume del ‘300, organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale “U Campani Russu” e la partecipazione degli allievi e docenti dell’A.S.D. Danzastudio Varazze, diretta da Giovanna Badano;

-alle ore 15:30 all'oratorio N. S. Assunta "Natale Vazin" e inaugurazione Presepe con canti e poesie Natalizie, in compagnia della scuola di musica “L’Onda Sonora” di Varazze e Mario Traversi. A seguire inaugurazione del Presepe della Confraternita, realizzato con i “Macachi” di Albisola.

Domenica 22 dicembre:

- alle ore 15:30, nell'oratorio N. S. Assunta, inaugurazione mostra dei Presepi Artistici Liguri.

Martedì 24 dicembre:

- dalle ore 15:00 alle 21:00, nel piazzale di N. S. Assunta, tutti insieme aspettando il Natale, in compagnia di un bicchiere di cioccolata calda e una fetta di pandolce.

Il presepe e la mostra rimarranno aperti fino al 12 gennaio 2020, visitabili con i seguenti orari :

- Feriali dalle 15:00 alle 19:00;

- Festivi dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00.