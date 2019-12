Cairo, parcheggi disabili occupati abusivamente. Lo sfogo di un cittadino: "Una situazione davvero insostenibile"

Parcheggio disabili occupato abusivamente. La segnalazione arriva da un cittadino. L'episodio si è verificato in via Monsignor Bertolotti, angolo piazza della Vittoria a Cairo Montenotte.

"Castronerie ne ho sentite tante, quando non riesci a trovare parcheggio negli stalli per disabili e e riscontri che in quei posti ci sono sempre parcheggiati i genitori che vanno a recuperare i figli all'asilo adiacente. Aspetto. Dopo 20 minuti, con tutta calma esce una coppia con relativi bambini" racconta alla nostra redazione un cittadino cairese.

"Ho fatto presente che quei parcheggi sono riservati ai disabili - prosegue - l'uomo, capito di essere in torto marcio, si è scusato prima di andarsene. La donna invece, ha fatto la gnorri. Quindi le ho spiegato che il suo comportamento danneggia le persone in evidente svantaggio. Lei mi ha risposto che parcheggia li perché autorizzata dalle maestre".

"Sentito questo, mi sono cadute le braccia - conclude - Quando avrò bisogno di parcheggiare, come ieri, andrò a suonare il campanello all'asilo. Per chi lo vive in prima persona e abita a Cairo, si tratta di un problema più che conosciuto. Ci sono molti disabili con cui ho parlato che vivono questo disagio, a causa del menefreghismo degli automobilisti che fingono di non vedere strisce gialle e cartelli. È una situazione davvero insostenibile".

Un episodio da condannare accaduto qualche giorno dopo l'iniziativa presentata dal comune di Cairo Montenotte in collaborazione con il Leo Club Valbormida "Vuoi il mio posto? Prendi anche la mia disabilità". Venti cartelli posizionati sul territorio comunale per sensibilizzare la cittadinanza.

L'obiettivo è promuovere il rispetto e l'attenzione per le disabilità, richiamando le coscienze a semplici e quotidiani comportamenti civici, che per primi qualificano una comunità locale che sa crescere, progredire e includere ogni suo appartenente. Il messaggio palesemente provocatorio, vuole indurre profonde riflessioni.