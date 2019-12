Telecamere in salita Arcara ad Altare per dissuadere i vandali

Strumenti dissuasivi (telecamere) per scoraggiare il ripetersi di atti vandalici al patrimonio pubblico nell'area di salita Arcara.

E' questa l'iniziativa messa in campo dal comune di Altare. Durante l'alluvione dello scorso novembre, la zona era stata interessata da tre frane. Per tale motivo, 23 persone (ora rientrate in casa, ma in caso di allerta arancione o rossa, dovranno mettersi in contatto con il sindaco e la Protezione civile) erano state evacuate.

"In salita Arcara (oltre alle transenne) permane un'ordinanza che ne impedisce il transito per motivi di sicurezza. Anche in previsione delle piogge che cadranno nei prossimi giorni (e in attesa dell'istituzione del senso unico alternato con semafori ndr) - spiega il sindaco Roberto Briano - L'altro giorno, qualche soggetto ha divelto le transenne, rotto una lampada di segnalazione e rubato le altre. Per scoraggiare questo tipo di atteggiamento, abbiamo deciso di posizionare alcune telecamere".

Anche i militi della Croce Bianca sono tornati nella giornata di ieri nella propria sede. Come noto, l'edificio era stato sfiorato da una frana. Si tratta però di un rientro condizionato dalle previsioni meteo. Infatti, in caso di allerta arancione o rossa, dovranno evacuare in via precauzionale (i lavori di messa in sicurezza da parte dei privati non sono ancora terminati) la propria sede per essere ospitati all'interno del palazzo comunale.